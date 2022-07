Deutsche Bank Research senkt Ziel für ABB auf 28 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 32 auf 28 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kundenaktivität und Nachfrage dürften sich in den meisten Regionen im zweiten Quartal gut gehalten haben, mit Ausnahme des Bereichs Elektrifizierung in China, schrieb Analyst Gael de-Bray in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Juli. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten kappte er dennoch seine Ergebnisschätzungen für die Schweizer./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.