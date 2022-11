Deutsche Bank Research senkt Thyssenkrupp auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 7,50 Euro gesenkt. Von der Konjunktur komme inzwischen klarer Gegenwind für den Stahlkonzern, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2023 daher um bis zu 17 Prozent. Zudem kritisierte er die zu komplexe Konzernstruktur. Theoretisch sieht er aber viel Wertschöpfungspotenzial./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.