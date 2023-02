Deutsche Bank Research senkt RWE-Ziel auf 50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 53 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Investoren scheine die Sorge umzutreiben, dass die Prognose des Energiekonzerns für 2023 enttäuschen könnte, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie. RWE prognostiziere allerdings für gewöhnlich konservativ. Auch wenn der Gewinnanhebungszyklus 2023 zu Ende zu gehen scheine, bleibe er mit Blick auf mögliche Aufstockungen in den Jahren 2024 bis 2025 optimistisch./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.