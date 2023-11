Deutsche Bank Research senkt Qiagen-Ziel auf 48 Dollar - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 48 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den schwachen Quartalszahlen und dem bestätigten Ausblick habe er seine Schätzungen für 2024 gesenkt, da das Biotch-Unternehmen für das Wachstum im kommenden Jahr etwas weniger erwarte als erhofft, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber attraktiv bewertet und die Bilanz weiter stark, was viel Flexibilität bedeute und ein Aktienrückkaufprogramm ermögliche./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 07:02 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.