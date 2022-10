Deutsche Bank Research senkt Morphosys auf 'Sell' - Ziel 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Morphosys nach Eckdaten zu dritten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 18 Euro gesenkt. Einmal mehr habe der Biotech-Konzern Negatives zu berichten gehabt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Grunde habe das Unternehmen die Prognosen für das Krebsmedikament Monjuvi nur leicht gesenkt und die Probleme des Unternehmens würden von den Investoren gut verstanden, allerdings gebe es aktuell keinen Grund vor den 2024 erwarteten Daten zur MANIFEST-Studie zum Wirkstoff Pelabresib gegen Myelofibrose in die Aktien involviert zu sein./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.