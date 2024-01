Deutsche Bank Research senkt Glencore auf 'Hold' - Ziel 540 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Finanztrends Video zu Glencore



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Glencore von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 540 Pence belassen. Auf kurze Sicht gebe es für den Rohstoffkonzern Gegenwind von mehreren Seiten, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könnte die Produktion von Metallen wegen Anlagenverkäufen, Minenschließungen und operativem Schwierigkeiten erheblich gesenkt werden. Zudem halte der Preisdruck an und die Renditen für die Aktionäre würden sich 2024 wahrscheinlich auf die Basisdividende beschränken. Dies stelle einen deutlichen Rückgang gegenüber den letzten Jahren dar. Ferner liege die Ausschüttung unter dem Niveau vergleichbarer Unternehmen./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 06:53 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.