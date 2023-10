Deutsche Bank Research senkt Aurubis-Ziel auf 95 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 98 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen des Millionenschadens durch Diebstahls- und Betrugsfälle, deren Eindämmung für den Anlagehintergrund von entscheidender Bedeutung sei, dürfte der Vorsteuergewinn des Kupferkonzerns im abgelaufenen Quartal weiter gesunken sein, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen entsprechend angepasst. Das Geschäftsumfeld sehe indes gut aus. Der Hamburger Kupferhersteller und Recyclingspezialist Aurubis ist in diesem Jahr bereits zweimal Opfer eines mutmaßlichen Metallbetrugs geworden./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 07:23 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.