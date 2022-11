Deutsche Bank Research nimmt Heidelberg Materials mit 'Hold' auf

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Papiere von Heidelberg Materials bei einem Kursziel von 50 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Pessimisten rechneten mit einer weiteren Gewinnwarnung des Baustoffkonzerns, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe Argumente dafür und dagegen, sie wäre aber jedenfalls schon eingepreist./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.