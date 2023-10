Deutsche Bank Research lässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Bausoftwarespezialist habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analystin Felicity Robson in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Sie bleibt allerdings skeptisch, weil sich Kunden in einigen Märkten immer noch zurückhielten und die Umstellung auf das Abo-Modell auf Gegenwind stoße./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 06:54 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.