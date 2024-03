Deutsche Bank Research lässt Hellofresh auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe 2023 vorläufigen Zahlen zufolge seine Ziele erreicht und die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr sei aber eine Enttäuschung. Die Streichung der Ziele für 2025 sei indes schon weithin erwartet worden./gl/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 06:57 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.