Deutsche Bank Research lässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe nach einem erwartungsgemäß ordentlichen ersten Quartal klare Erwartungen für das zweite Quartal skizziert, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz des gut 30-prozentigen Kursanstiegs seit den Tiefs um den letzten Kapitalmarkttag herum habe der Aktienkurs noch Luft nach oben, falls die mittelfristigen Unternehmensziele erreicht würden. Die Bewertung honoriere zudem das schnell wachsende Geschäft mit Fertiggerichten nicht angemessen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.