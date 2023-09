Deutsche Bank Research lässt Glencore auf 'Buy' - Ziel 560 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Finanztrends Video zu Glencore



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe bei seinen seit Jahren verlustträchtigen Nickelaktivitäten in Koniambo im französischen Übersee-Gebiet Neukaledonien endlich den Stecker gezogen und wolle bis Ende Februar die Finanzierung einstellen, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seit der Übernahme von Konkurrent Xstrata habe Glencore 3,9 Milliarden US-Dollar in diese Aktivitäten investiert./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 06:49 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.