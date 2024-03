Deutsche Bank Research hebt Ziel für Zalando auf 32 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 29,50 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modehändler habe zur Vorlage der Jahreszahlen überzeugende mittelfristige Aussagen gemacht, mit einem vernünftigen Gleichgewicht zwischen Umsatzwachstum und Margenausweitung, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht sich trotz einiger Gegenreaktionen darin bestätigt, die Aktie zu einem der "Top-Picks" für 2024 ausgewählt zu haben. Dafür verwies er auf eine "realistische Prognose für 2024 und auch mittelfristig, kombiniert mit einem erwarteten Umsatzwendepunkt im zweiten Halbjahr und sinkenden Zinsen"./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 07:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.