Deutsche Bank Research hebt Ziel für Vinci auf 129 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci nach einer Analystenveranstaltung mit dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem Finanzchef von 118 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andy Chu sieht sich in seiner positiven Einschätzung des Bau- und Dienstleistungskonzerns bestätigt. Das Unternehmen wachse kontrolliert und sei gut positioniert, um von den Megatrends Digitalisierung (etwa Cloud, Daten, Cybersicherheit, Automatisierung und Robotik) sowie Energiewende (zum Beispiel erneuerbare Energien und grüne Energieerzeugung) zu profitieren, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.