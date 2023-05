Deutsche Bank Research hebt Ziel für Traton auf 38 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Volkswagen-Lkw-Holding habe nach vollständigen Quartalszahlen - wie von ihm erwartet - das Jahresziel für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) erhöht, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies kompensiere den schwachen Auftragseingang. Er sprach von einer ermutigenden Botschaft mit Blick auf das Gesamtjahr./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:00 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.