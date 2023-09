Deutsche Bank Research hebt Ziel für Schneider Electric - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 170 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Sorgen um den Abbau von Lagerbeständen und die Normalisierung des Bestellverhaltens bei den Kunden, trete der Bereich Automatisierung und Digitalisierung in ein "goldenes Zeitalter" ein, stellte Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie fest. Fragmentierte Lieferketten und Investitionen in Bereiche mit höheren Kosten führten derzeit zu Ineffizienzen in der Fertigung, die nur durch mehr automatisierte und digitale Lösungen behoben werden könnten./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:48 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.