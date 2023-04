Deutsche Bank Research hebt Ziel für Sanofi auf 90 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi vor Quartalszahlen des Pharmakonzerns von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis begründete das neue Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den jüngsten vielversprechenden Studienergebnissen zum monoklonalen Antikörper Dupixent. Dieser hat Experten zufolge das Zeug, als erstes Biologikum zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) zugelassen zu werden./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 06:49 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.