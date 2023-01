Deutsche Bank Research hebt Ziel für SAP auf 120 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Softwarekonzerns zum vierten Quartal könnten unter niedrigeren Lizenzeinnahmen gelitten haben, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2023 seien aber gesund - mit einem erwartet unverminderten Wachstum der Cloud-Umsätze und einer prozentual zweistelligen Steigerung des Betriebsergebnisses./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.