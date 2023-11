Deutsche Bank Research hebt Ziel für SAF-Holland - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach endgültigen Quartalszahlen von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe einen soliden freien Barmittelzufluss erreicht, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Kommentare des Managements zu 2024 recht ermutigend. Alles in allem schätze er die Geschäftsdynamik des Unternehmens./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 06:51 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.