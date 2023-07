Deutsche Bank Research hebt Ziel für Rolls-Royce - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 160 auf 210 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die sehr starken Halbjahreszahlen und den erhöhten Ausblick des Motorenherstellers. Der Experte hob seine eigenen Annahmen an./ag/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 07:02 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.