Deutsche Bank Research hebt Ziel für Renault auf 50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault nach Halbjahreszahlen von 45 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die rekordhohe Marge des französischen Autobauers habe einen Schönheitsfehler, ebenso wie der freie Barmittelzufluss, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn der Grund dafür seien vor allem geringere Investitionen und das überraschend starke Ergebnis sei von Einmaleffekten angetrieben worden. Der Rückenwind durch die Preisfestlegungsmacht sollte im weiteren Jahresverlauf zudem abflauen. Er bleibe daher an der Seitenlinie./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 07:30 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.