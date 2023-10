Deutsche Bank Research hebt Ziel für Rational - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational vor Zahlen von 650 auf 660 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der sich abschwächenden Lieferkettenprobleme dürften sich beim Großküchenausstatter der Auftragseingang und die Input-Kosten zuletzt normalisiert haben, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aus seiner Sicht gesund, könnte aber am Markt als Indiz für eine sich verschlechternde Nachfrage gesehen werden./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 07:10 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.