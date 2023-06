Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 52 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Finanztrends Video zu RWE



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger dürfte seine Ziele für 2023 vor der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen erhöhen, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine neuen Gewinnschätzungen lägen rund 20 Prozent über dem oberen Ende der aktuellen Prognosespannen des Unternehmens und des Marktes. Nächster klarer Kurstreiber dürfte der Kapitalmarkttag im November sein./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 06:50 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.