Deutsche Bank Research hebt Ziel für Netflix auf 410 Dollar - Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Netflix von 400 auf 410 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bryan Kraft begründete das neue Ziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit etwas höheren Gewinnerwartungen für die Jahre ab 2024. Auf 2023 blickt er indes etwas vorsichtiger wegen Verzögerungen bei den Account-Sharing-Initiativen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 06:43 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.