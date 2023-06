Deutsche Bank Research hebt Ziel für MTU auf 260 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU nach einem Treffen mit dem Management auf der Paris Air Show von 252 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Tenor des Meetings sei zuversichtlich gewesen, verstärkt durch die vor wenigen Tagen erhöhten Jahresziele des Treibwerkbauers, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuellen Probleme mit dem GTF-Triebwerk würden als unter Kontrolle angesehen, wobei die finanziellen Auswirkungen in den Prognosen berücksichtigt seien./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 07:28 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.