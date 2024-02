Deutsche Bank Research hebt Ziel für MTU auf 216 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Jahreszahlen von 199 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christophe Menard erwartet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Ergebnisse im Rahmen der Zielsetzungen. Der freie Mittelfluss sollte aber das Niveau von 2022 übertreffen. Er dehnte seinen Bewertungszeitraum auf das Jahr 2027 aus und begründete damit die Zielerhöhung./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 06:53 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.