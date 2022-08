Deutsche Bank Research hebt Ziel für LSE auf 8000 Pence - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) nach Halbjahreszahlen von 7500 auf 8000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Benjamin Goy begründete das höhere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit soliden Zahlen des Börsenbetreibers. Er erhöhte die Schätzungen für 2023 und 2024. Das Unternehmen profitiere von höheren Umsätzen und niedrigeren Kosten, hinzu komme ein Aktienrückkauf./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.