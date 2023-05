Deutsche Bank Research hebt Ziel für Krones auf 134 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen zum ersten Quartal von 130 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein rückläufiger Auftragseingang und ein negativer Free Cash Flow beunruhigten ihn nicht, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Anlagenhersteller könne die Preise stärker erhöhen als seine Input-Preise stiegen. Entsprechend lege die Profitabilität zu./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 06:52 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.