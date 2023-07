Deutsche Bank Research hebt Ziel für Intel auf 38 Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intel nach Zahlen zum zweiten Quartal von 32 auf 38 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Das starke Zahlenwerk des Halbleiterherstellers sei keine Nebensache, schrieb Analyst Ross Seymore in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der erwartete weitere Wachstumsschub im dritten Quartal dürfte sich zudem auch im vierten Quartal fortsetzen. Seymore sieht Rückenwind für Intel gleich von mehreren Seiten./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 07:30 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.