Deutsche Bank Research hebt Ziel für Inditex auf 30 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 27 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Genau so soll es sein", schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf hervorragende Ergebnisse der Spanier für 2022. Er hob seine Ergebnisschätzungen für 2023 und 2024 um rund 10 Prozent an. Angesichts des geringen Kurspotenzials bleibt er aber an der Seitenlinie./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2023 / 06:46 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.