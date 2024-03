Deutsche Bank Research hebt Ziel für Eon auf 15 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe in der vergangenen Woche einen attraktiven Fünfjahresplan vorgelegt, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ziele lägen deutlich über den Erwartungen und so erhöhte der Experte seine Prognosen für das Jahr 2028./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:53 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.