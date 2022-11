Deutsche Bank Research hebt Ziel für Engie auf 16 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Engie nach Neunmonatszahlen von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger habe erneut stark abgeschnitten und den Ergebnisausblick deutlich angehoben, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen ebenfalls nach oben und liegt nun für 2022 nach eigener Aussage am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.