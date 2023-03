Deutsche Bank Research hebt Ziel für Elmos auf 75 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 54 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit Jahresbeginn habe die Aktie des Halbleiterherstellers um über 50 Prozent zugelegt, womit sie selbst die gut gelaufenen Titel der Konkurrenz sowie den Technologiesektor weit hinter sich lasse, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält den Kurssprung für zu groß und zu früh, auch wenn die Wachstumsziele für 2023 über denen der Konkurrenz und seinen Erwartungen lägen. Seine Ergebnisschätzungen für Elmos hob Sanders indes mit Blick auf die Unternehmensziele deutlich an./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.