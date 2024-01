Deutsche Bank Research hebt Ziel für Easyjet auf 635 Pence- 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 585 auf 635 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu den Billigfliegern seine Gewinnprognosen für 2024 und das kommende Jahr. Dabei legte er unter anderem höhere Renditen aus dem Ticketverkauf und geringere Belastungen durch unabgesicherten Kerosin-Bedarf zugrunde./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.