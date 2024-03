Deutsche Bank Research hebt Ziel für DocMorris - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen von 102 auf 110 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele der Online-Apotheke für 2024 hätten zwar einmal mehr die große Lücke zum Hauptkonkurrenten Redcare Pharmacy beim Umsatz und den Margen demonstriert, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht aber davon aus, dass DocMorris zu Redcare aufschließen wird. Beide Unternehmen profitierten vom E-Rezept in Deutschland. Zudem sei der Ausblick von DocMorris sehr konservativ./la/men Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.