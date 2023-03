Deutsche Bank Research hebt Ziel für Covestro auf 46 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Covestro nach endgültigen Quartalszahlen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kunststoffkonzern habe, wie schon bekannt, schwach abgeschnitten, da ihn ein "perfekter Sturm" aus Kosteninflation, schwacher Nachfrage und dem Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden getroffen habe, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach diesem wohl erreichten Tiefpunkt sollte sich der Fokus aber auf das Tempo einer schrittweisen Erholung richten./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.