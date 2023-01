Deutsche Bank Research hebt Ryanair-Ziel auf 17,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 16,00 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Mitte Dezember hätten die Aktien der europäischen Fluggesellschaften viel stärker zugelegt als der breite Markt; nun sei ein deutlich besseres Jahr eingepreist als bislang von ihm erwartet, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er trug mit seinen aktualisierten Schätzungen und Kurszielen dem verbesserten operativen Umfeld sowie den anstehenden Zahlen für das vergangene Quartal Rechnung. Kurzfristig rechnet Rowbotham zudem mit höheren Ticketpreisen. Sein bevorzugter Titel bleibt Ryanair und Easyjet in seiner Rangliste ganz unten./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 04:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.