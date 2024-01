Deutsche Bank Research hebt Orsted auf 'Buy' - Ziel 450 Kronen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Orsted von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 450 dänischen Kronen belassen. Analyst James Brand nahm in einem am Montag vorliegenden Energiebranchen-Ausblick auf das Jahr 2024 gleich sechs Umstufungen vor. Zuletzt habe er Anlegern geraten, auf integrierte Versorger zu setzen, doch nun sei eine Neupositionierung hin zu stärker spezialisierten Werten angebracht. Gerade solche mit Fokus auf Erneuerbaren Energien hätten sich zuletzt relativ schwach entwickelt. Die Orsted-Aktie sei riskant, berge aber die Chance auf eine Neubewertung. Eine Kapitalerhöhung sollte das Unternehmen vermeiden können./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 06:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.