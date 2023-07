Deutsche Bank Research hebt Morphosys auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Morphosys von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 25 Euro angehoben. Das Thema Myelofibrose werde für die europäische Pharmabranche immer spannender, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verweist auf Deals von GSK und Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), die auf diese bösartige Knochenmarkserkrankung abzielen, für die er ein Marktvolumen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar sieht. Bei Morphosys würden im vierten Quartal Studiendaten entscheidend für Pelabresib. Papadakis hob im Vorfeld seine Schätzungen und erinnerte an seine Empfehlung für SOBI./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 07:05 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.