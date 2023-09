Deutsche Bank Research hebt Akzo Nobel auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 90 Euro angehoben. Unter dem neuen Konzernchef gebe es beim Thema Profitabilität eine Wende zum Positiven, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sieht einen Kulturwandel beim Chemiekonzern. Das Unternehmen arbeite daran, die Verkaufspreise hochzuhalten, und es gehe auch die Effizienz von Lieferketten und der Produktion insgesamt an./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 06:59 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.