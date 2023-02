Deutsche Bank Research belässt Vodafone auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Pence belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Preiserhöhungen, Kostensenkungen, größerer operativer Beweglichkeit und einfacheren Produkten werde das Ende der Saure-Gurken-Zeit beim britischen Telekommunikationskonzern eingeläutet. Die Interims-Chefin habe in dieser Hinsicht einen soliden Auftritt hingelegt, und Investoren sollten deshalb nicht auf den neuen Firmenlenker warten./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 06:36 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.