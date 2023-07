Deutsche Bank Research belässt Unilever auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein starkes Halbjahresergebnis vorgelegt, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die positiven Aspekte der Portfolioverbesserungen und die Konzentration auf den Mix als Werttreiber seien offensichtlich geworden. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen (EPS) für das Jahr leicht an. Die Aktie werde mit einem hohen Abschlag auf die Konkurrenz gehandelt, weshalb mit einer überdurchschnittlichen Kursreaktion zu rechnen sei./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.