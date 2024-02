Deutsche Bank Research belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 29 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe die Notübernahme der Konkurrentin Credit Suisse gut gemeistert, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun stützten positive Nettoneugelder, die Realisierung von Kostensynergien, die Abwicklung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und der Kapitalaufbau im vierten Quartal 2023 den positiven Weg der Gruppe hin zu einer integrierten Bank. Inzwischen fehle aber das Überraschungspotenzial, ergänzte er. Sein Favorit unter den Schweizer Banken bleibe Julius Bär./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 07:38 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.