Deutsche Bank Research belässt Talanx auf 'Hold' - Ziel 52 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Im Quartalsbericht des Versicherers gebe es jede Menge bewegliche Positionen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Zahlen der Tochter Hannover Rück bereits bekannt seien, habe der Fokus auf dem Erstversicherungsgeschäft gelegen. Das Geschäft mit Industrieversicherungen habe sich solide entwickelt. Die Aktie sei fair bewertet./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2023 / 06:37 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.