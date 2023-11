Deutsche Bank Research belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 185 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das starke vierte Geschäftsquartal von Siemens Healthineers, das 30 Prozent zum Umsatz des Industriekonzerns beiträgt. Mit Blick auf die restlichen 70 Prozent der Umsätze gebe es zugleich positive Veröffentlichungen von Vergleichsunternehmen für die Sparte Smart Infrastructure und neutrale Berichte für den Bereich Digital Industries./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 09:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.