Deutsche Bank Research belässt Siemens Energy auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Während die Geschäfte im früheren Gas- und Stromgeschäft des Energietechnikkonzerns im dritten Geschäftsquartal solide verlaufen seien, bleibe das Windgeschäft Gamesa mit seinen milliardenschweren Belastungen ein zentrales Problem, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass Siemens Energy signalisiert habe, seine Strategie für das Windgeschäft zu überprüfen und mehr Details am Kapitalmarkttag im November zu veröffentlichen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 06:34 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.