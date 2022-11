Deutsche Bank Research belässt Siemens Energy auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Elektro- und Energietechnikhersteller habe mit dem Auftragseingang die Markterwartung um rund ein Sechstel übertroffen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Positiv hob der Experte zudem den Free Cashflow vor Steuern hervor. Dieser sei mit einer Milliarde Euro "sehr stark" und nahezu dreimal so hoch wie erwartet./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / 07:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.