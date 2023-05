Deutsche Bank Research belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Online-Immobilienmarktplatz sollte im ersten Quartal eine Fortsetzung der Geschäftstrends aus dem Schlussquartal verzeichnet haben und im Rahmen der Jahresziele gewachsen sein, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das diversifizierte Produktportfolio dürfte das Unternehmen widerstandsfähig gegen einen möglichen konjunkturellen Gegenwind machen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 06:48 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.