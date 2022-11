Deutsche Bank Research belässt Sanofi auf 'Hold' - Ziel 85 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach einer Analystenveranstaltung zu den Drittquartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Veranstaltung hätten konsistente, maßvolle Aussagen über die Margenfortschritte im laufenden Jahr gezählt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2023 seien hingegen kaum genaue Prognosen abgegeben worden./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.