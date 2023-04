Deutsche Bank Research belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 148 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor den am 26. April erwarteten Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Er rechne mit starken Erlösen aus eigener Kraft, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zivile Erstausrüster- und der Ersatzteile-Markt dürften die beiden stärksten Treiber gewesen sein./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.